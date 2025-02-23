الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسامة ربيع: الأوضاع في منطقة البحر الأحمر تشهد مؤشرات ايجابية

الإسكندرية
الإسكندرية

قال "الفريق اسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس: " لقد فرضت  الظروف الراهنة ضغوطا غير مسبوقة على حركه الملاحة البحرية مما يستدعي تضافر الجهود احتواء التبعيات وضمان استمراريه الخدمات بأعلى كفاءة".

27 فبراير أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالمرج

أمريكا تدعو مجلس الأمن للانعقاد بعد رفض أوكرانيا سحب قرار يدين روسيا

وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره لما يمثله انعقاد مؤتمر مارلوج الدولي من أهمية كبرى، باعتباره أحد أهم الفعاليات المعنية بمناقشة تطورات النقل البحري  واللوجستيات.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة بل عكفت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة.

وتحدث  رئيس هيئة قناة السويس، عن المتحف العالمي للقناة  مشيرا إلى أنه يمثل منارة حضارية ومحورًا للتنمية الثقافية السياحية، ويدعم جهود الدولة لتنمية المنطقة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14  ، الذي تنظمه  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس واللوجستيات الدكتور إسماعيل عبد الغفار

مواد متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 17 كيلو حشيش في القاهرة

الخارجية الروسية: لافروف يجري قريبًا زيارة خارجية هامة

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

جمال شعبان يحذر من مرض خارج السيطرة يصيب بالسكتة القلبية والموت المفاجئ

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

اليوم بـ50 جنيه، النواب يوافق على ضوابط تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

منوعات

المزيد

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية