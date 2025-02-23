أسامة ربيع: الأوضاع في منطقة البحر الأحمر تشهد مؤشرات ايجابية

قال "الفريق اسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس: " لقد فرضت الظروف الراهنة ضغوطا غير مسبوقة على حركه الملاحة البحرية مما يستدعي تضافر الجهود احتواء التبعيات وضمان استمراريه الخدمات بأعلى كفاءة".

وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره لما يمثله انعقاد مؤتمر مارلوج الدولي من أهمية كبرى، باعتباره أحد أهم الفعاليات المعنية بمناقشة تطورات النقل البحري واللوجستيات.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة بل عكفت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة.

وتحدث رئيس هيئة قناة السويس، عن المتحف العالمي للقناة مشيرا إلى أنه يمثل منارة حضارية ومحورًا للتنمية الثقافية السياحية، ويدعم جهود الدولة لتنمية المنطقة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14 ، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي".

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