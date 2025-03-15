مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، يتعادل فريق مانشستر سيتي، مع نظيره برايتون بنتيجة 2-2، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في شباك نظيره برايتون بالدقيقة 11 من ركلة جزاء تحصل عليها عمر مرموش.

وسجل إستوبينيان هدف التعادل لـ برايتون في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة صوبها ببراعة شديدة.

ثم سجل عمر مرموش الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، في شباك برايتون بالدقيقة 39 من تصويبة صاروخية.

وجاء هدف التعادل لبرايتون عن طريق عبد القادر خوسانوف لاعب السيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد المصري عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وبرايتون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بفوز برايتون بهدفين لهدف.

ويمتلك مان سيتي 47 نقطة في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن برايتون لديه 46 نقطة، حيث يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي.

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