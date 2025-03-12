الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش خطة مركز إدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر

الاجتماع
الاجتماع

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر يتطلع لتقديم خدمات تدريبية تتسم بالشمولية والتطور لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية والإدارية والإداريين وطلاب الدراسات العليا لدعم منظومة التعليم الجامعي لتنمية المهارات والقدرة على الابتكار والتفكير لتلك الفئات.

 

  • أبرز خدمات المركز

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المركز يعمل على توفير خدمات تدريبية متكاملة ومستمرة تتسم بالتطور من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات الجامعية والإدارية وتطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتي المستمر للقدرات المهنية للموارد البشرية بالجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي لتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي بما يحقق التكيف مع تحديات العصر، وكذلك التوافق مع قواعد السلوك الأخلاقي المهني للمشتغلين بالتعليم الجامعي، وإحداث نقلة نوعية بالمجتمع الجامعي والتكامل مع المؤسسات المعنية بالدولة مع المراكز المناظرة إقليميا وعالميا.

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وفي ذات السياق، عقد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اجتماعه الدوري بمجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بحضور الدكتور طارق عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز وأمين المجلس، وأعضاء مجلس الادارة، لمناقشة الاستراتيجيات والتطلعات.

وخلال انعقاد الاجتماع، أكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي تطوير آليات العمل بالمركز وتقديم خدمات تدريبية جديدة متميزة للنهوض بالعملية التدريبية بالجامعة، مضيفًا أن إدارة الجامعة توفر كل الدعم اللازم لتطوير المركز للقيام بدور فاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، مثمنًا الدور الذي يقوم به المركز من دور فعال في تنظيم برامج تدريبية للموظفين الإداريين بالجامعة بالتعاون مع التنظيم والادارة لتطوير مهاراتهم الإدارية.

وأشار الدكتور طارق عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز وأمين المجلس، إلى أن مجلس الإدارة وافق على إضافة برنامجين تدريبين جديدين إلى مصفوفة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز وهما برنامج (استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي) وبرنامج (التحليل الإحصائي للبيانات)، على أن يبدأ تنفيذهما بعد إعداد المادة التدريبية اللازمة واعتمادها.

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