السبت 15 مارس 2025
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دين ودنيا

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فيتو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن دراسة الفلسفة ليست محرمة في الإسلام، بل على العكس، تُعد من العلوم المهمة التي تسهم في تطوير الفكر الإنساني وتعزيز القدرة على الاجتهاد العقلي، خاصة في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.  

مفتي الجمهورية: الفلسفة في أبسط معانيها تُعرف بمحبة الحكمة، أو التشبه بالأخلاق الإلهية على قدر الطاقة الإنسانية

وأوضح خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الفلسفة في أبسط معانيها تُعرف بمحبة الحكمة، أو التشبه بالأخلاق الإلهية على قدر الطاقة الإنسانية، وهي بذلك تمثل سعيًا للإصابة في القول والعمل، وهو المفهوم ذاته الذي جاء في قوله تعالى: "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا".  

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن العلاقة بين الفلسفة والعلوم الشرعية علاقة تكاملية، حيث اعتمد العلماء في عصور الحضارة الإسلامية على المنهج الفلسفي كوسيلة لتنظيم التفكير واستنباط الأحكام الشرعية، ولم يكن هناك تعارض بين الفلسفة والشريعة، بل كان هناك تأخٍ وتعاضد بينهما.  

واستدل بمواقف كبار العلماء الذين جمعوا بين الفقه والفلسفة، مثل الإمام الغزالي، الذي كان فقيهًا وفيلسوفًا في آنٍ واحد، وكتابه "المستصفى" دليل على امتزاج الفكر الفلسفي بالمنهج الشرعي. وكذلك ابن رشد، الفقيه المالكي والفيلسوف الأندلسي، الذي قال إن الفلسفة هي الأخت الشقيقة للشريعة، لأن كليهما يسعيان للوصول إلى الحق والحكمة.  

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية لم تحرم التفلسف بل دعت إليه بشروط

وأكد أن الشريعة الإسلامية لم تحرم التفلسف، بل دعت إليه بشروط، أهمها: الهبة الفطرية (الذكاء)، والعدل والموضوعية في البحث والتفكير، مضيفا أن دراسة الفلسفة في العصر الحالي أصبحت من أوجب الواجبات، نظرًا لكثرة الاتجاهات الفكرية والمذاهب الحديثة، مما يستلزم دراسة هذه الأفكار، والاستفادة من إيجابياتها، والرد على سلبياتها بطريقة علمية ومنهجية.  

وشدد المفتي على أن الإسلام يُقدّر العقل ويحثّ على الاجتهاد، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وسأله: "بم تحكم؟"، فقال: "بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسوله، فإن لم أجد اجتهدت رأيي"، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما يدل على أهمية إعمال العقل في الأمور الحياتية والدينية.

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