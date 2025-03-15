إعلان نتيجة المقبولين الثلاثاء، خطوات الاستعلام عن أسباب رفض طلبك لحجز شقق سكن كل المصريين 5

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد إعلان نتيجة حجز شقق سكن كل المصريين 5، مؤكدة أنه تم فرز 561 ألف ملف بمعدل 98.2% من إجمالي الملفات، وسيتم إرسال رسالة لكل المتقدمين يوم الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، موضح بها موقف كل عميل من حيث نتيجة الفرز، وكذلك سيتم فتح باب التظلمات للعملاء المرفوضين مبدئيًا خلال الفرز، مشيرة إلى أن العدد الذي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان هو الأكبر منذ إطلاق البرنامج، وهو ما يعكس المزيد من الثقة والمصداقية من المواطنين تجاه البرنامج.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري آلية التعرف على أسباب الرفض والاستبعاد.



وأشار الصندوق إلى إمكانية توجه المواطنين المرفوضين التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك http://www.facebook.com/shmffeg، أو الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان (جهاز مدينة 15 مايو – جهاز مدينة دمياط الجديدة – جهاز مدينة السادات – جهاز مدينة أسيوط الجديدة – الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق – جهاز مدينة الصالحية الجديدة – مديرية الإسكان بالوادى الجديد).

وأكدت مى عبد الحميد انه تم ضمن هذا الإعلان بيع 762 ألف كراسة شروط عبر 590 مكتب بريد حيث قام 589 ألف مواطن بسداد مُقدم جدية الحجز، فيما قام 571 ألف مواطن بالتسجيل ورفع المستندات.

تسليم وحدات سكن كل المصريين 5 للفائزين

وسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: نشهد اليوم تسليم عدد من عقود وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشهد المدينة تنفيذ آلاف الوحدات لمختلف شرائح الدخل.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ المباني الخدمية مع الوحدات السكنية، ليستفيد بها السكان على الفور، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد إقبالا كبيرا على الحجز والسكن من المواطنين، خاصة أنها تعد المدينة الصناعية الاولى على مستوى الجمهورية.

وحدات سكن لكل المصريين

وحرص رئيس الوزراء على تفقد نموذج لوحدة سكنية مساحتها 90 مترًا (إسكان اجتماعي) بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع سكن لكل المصريين (محور منخفض الدخل).

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح خلاله أنه يتم تنفيذ 125 عمارة بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، محور منخفض الدخل (إسكان اجتماعي)، وذلك بواقع 3 آلاف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الـ125 عمارة بالكامل، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال المرافق 100%.

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