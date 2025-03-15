الإسكان: تنفيذ 120 ألف شقة سكن كل المصريين بحدائق العاصمة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل حيث تم الانتهاء وجاري تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل، وجار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

وتجول الوزير بموقع المشروع موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة كافة الواجهات للعمارات، والاهتمام باللافتات الإرشادية.

وخلال الزيارة، قام وزير الإسكان بتفقد إحدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي يتم تنفيذها بالمدينة، مشيدا بمستوى التشطيبات الداخلية للوحدة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مد كابلات الكهرباء لعمارات "سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل" بمدينة بني سويف الجديدة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بالعمارات تمهيدًا لتسليم الحاجزين، بجانب إنارة أعمدة الموقع العام للمشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم بدء تنفيذ 84 عمارة بها 2016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع والجودة والمواصفات القياسية الموضوعة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بمتابعة أعمال إنزال ودمك طبقات الإحلال لمشروع "سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل" بالمدينة، والتجهيز لصب الخرسانة العادية للعمارات.

وفي السياق ذاته، تابع عبدالجابر، أعمال تأهيل واستكمال مرافق الحي السكني الرابع (طرق، مياه، صرف، كهرباء، تليفونات)، مؤكدًا على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمواصفات القياسية والجودة.

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

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