حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدن الجديدة

شن عدد من أجهزة المدن الجديدة حملات مكبرة لازالة مخالفات البناء والإشغالات.

كما شن جهاز مدينة 6 أكتوبر عدة إزالات لمخالفات بناء في حملات مكبرة.

وأوضح محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن حملات إزالة مخالفات البناء أسفرت عن تنفيذ إزالات لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بلوك ١٢/ ١٦ السياحية الشمالية الأولى، وزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٧ كمبوند كارما، وتحويل البدروم إلى سكنى بالقطعة رقم ١٣ بلوك ٩/ ١٦ السياحية الشمالية الأولى.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالات لتحويل وحدة سكنية إلى أستوديوهات بالقطعة رقم ١٧٤٦ المجاورة ٧ الحي الثاني، ولزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٦٧٥ الحي الأول، إضافة إلى إزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤٠٤ المجاورة الثالثة الحى الخامس عقد ثاني.

وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٧٢٢ المجاورة الثامنة الحي الثالث، وإزالة لتغيير البدروم إلى سكني بالقطعة رقم ٤٠٣ المجاورة الثانية الحي الخامس، وإزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم E32 الحي التاسع، وإزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٥٨٠ السياحية الأولى منطقة الأكثر تميزًا.

كما شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة لإزالة مخالفات البناء وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على إزالة لمحاولة استكمال لغرف السطح لقطعه ٢٧ اللوتس ٩ وإزالة حوائط وسقف معدني دور مخالف عماره B9 + B8 تاون هاوس قطعه ٤٣ مستثمرين جنوبية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الحي الثاني المنطقة الخامسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أكتوبر الجديدة ارض مخازن بمساحة 21442 مترًا بسعر 3780 جنيهًا.

وبحدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترًا وبمدينة العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الإقبال من الشركات والمطورين للحصول على قطع اراضى بالمدن الجديدة.

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