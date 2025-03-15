حصل عليها مرموش، هالاند يسجل الهدف الأول للسيتي في برايتون من ركلة جزاء

الدوري الإنجليزي، سجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في شباك نظيره برايتون بالدقيقة11 من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف السيتي من ركلة جزاء حصل عليها مرموش.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وبرايتون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بفوز برايتون بهدفين لهدف.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد المصري عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:"

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.



موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برايتون



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك مان سيتي 47 نقطة في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن برايتون لديه 46 نقطة، حيث يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي.

وكان مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قال إن فريقه سيضطر إلى تحسين مستواه سريعًا إذا كان يرغب في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 1-0 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتازبالجولة الماضية.

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "يتعين علينا الفوز بالمباريات وإذا لم نفز بعدد كافٍ من المباريات على التوالي لضمان التأهل، فستكون معركة. لدينا 10 مباريات متبقية وعلينا الفوز بالكثير من المباريات للتأهل. الأمر بهذه البساطة".

وتابع: "عليك تقديم أداء أفضل من أجل إيجاد طريقة. عليك إيجاد شيء ما. لن يأتي هذا من السماء. عليك فعل ذلك. عليك إيجاد شيء ما في المواقف".



وواصل: "لدينا 10 مباريات متبقية بدءًا من السبت أمام برايتون ثم فترة توقف دولي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

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