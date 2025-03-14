أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

كشف اتحاد الكرة، حقيقة البيان المتداول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى التي كان مقررا لها مساء الثلاثاء الماضي بالدورى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البيان غير صحيح، ولم يصدر عن مجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة: إن المجلس لم يصدر أي بيانات خلال الساعات الأخيرة، كما أن رابطة الأندية المحترفة التي تدير المسابقة هي المنوطة باتخاذ القرارات اللازمة تجاه الأحداث التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة والتي لم تقم بسبب غياب الأهلي عن الحضور.

ومن المقرر أن تصدر رابطة الأندية غدا السبت عقوباتها على الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي.

رد الزمالك على إعادة مباراة القمة

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك “أحمد سالم” "الرفض التام لإعادة مباراة القمة مع الأهلي مرةً أخرى فوفقا للائحة المسابقات المعمول بها يحق لنادي الزمالك الحصول على الـ3 نقاط بعد انسحاب غريمه التقليدي بشكل رسمي وامتناعه عن مجرد الحضور إلى أرض الملعب، مُصرحًا بأن مجلس إدارة نادي الزمالك رغم رغبتهم في التحكيم الأجنبي هو الآخر ولكنهم لم يمتنعوا عن الذهاب، حيث وصل اللعيبة ستاد القاهرة في الموعد المُحدد ولكن لم يجد لاعبي الأهلي، ونُعلن الرفض التام لإعادة هذا اللقاء مرةً أخرى".

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