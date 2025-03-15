خبير استراتيجى يكشف السيناربوهات المستقبلية لقطاع عزة بعد تراجع ترامب عن التهجير

أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس تراجعه الواضح عن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهو ما يُعد إشارة إيجابية في هذا الملف الحساس.



وأوضح يوسف أن الموقف المصري الذي تم طرحه خلال القمة العربية الأخيرة لم يلقَ رفضًا من الولايات المتحدة، مما يعكس إمكانية تحقيق نتائج إيجابية عند التصدي للأفكار المرفوضة مهما كان مصدرها.



وأضاف أن هذه التطورات تؤكد أهمية التحرك العربي الموحد لمواجهة أي مخططات تمس حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن التعاطي الدولي مع الأزمة الفلسطينية قد يشهد تغيرات وفقًا لمستجدات الواقع السياسي والدبلوماسي.

التحدي الرئيسي هو تنفيذ خطة الإعمار

وأكد في تصريح لفيتو أن التحدي الرئيسي في هذا الأمر هو تنفيذ خطة الإعمار التي قدمتها مصر بشأن قطاع غزة لأن إسرائيل تضع العراقيل فهي لا تريد إعمار القطاع إلا بعد تحقيق أهدافها السياسية، وهي أن تكون غزة تحت حكم تابع لإسرائيل، وكانها تحت الاحتلال وهذه هي المعضلة

فكرة لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة

وواصل حديثه قائلا: فكرة مصر تقوم على فكرة لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة وهناك ضمانات كثيرة في هذا الصدد وهذه اللجنة ليست فصائلية ولكن بموافقة كل الفصائل الفلسطينية وتعد خطوة إيجابية، فإسرائيل تريد إسقاط سلاح المقاومة، ويجب أن تكون غزة مستقلة.

صراع الإرادات

وتابع: السيناريو القادم سيكون صراع إرادة بين الإرادة الفلسطينية المدعومة بمصر والدول العربية الباحثة عن الوصول إلى حل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية على أرضها، وبين العنجهية الإسرائيلية، والمؤثر في هذا الصدد هو السياسة الأمريكية التي يصعب الحكم عليها .. نحن نشهد إرادات بين الأراضي الفلسطينية والمصرية العربية والإرادة الإسرائيلية والولايات المتحدة التي لها دور ينتهي لنتيجة وما لم ينته الأمر إلى نتيجة عادلة فإنه سيكون مقدمة لحروب جديدة في منطقة الشرق الأوسط

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