السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية خلال جولة ميدانية بكرداسة

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الجيزة بكرداسة، فيتو

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقف ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، ومنظومة الشكاوى والطلبات المقدمة بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة.
 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بقيادات مركز ومدينة كرداسة بمقر ديوان عام المدينة، للوقوف على انتظام العمل، والاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على الخدمات المقدمة بالمقر.
 

وحرص المحافظ خلال الاجتماع على مناقشة مقترحات تطوير آليات العمل، وسرعة تنفيذ المهام الموكلة. 
 

تكثيف المتابعة الميدانية

كما وجّه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال، ورفع أي إشغالات، ومنع تراكم نواتج أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية والمحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها بنطاق المدينة.
 

كذلك شدّد محافظ الجيزة على ضرورة التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتسريع عملية تفريغ محطة المناولة بكرداسة خلال ورديات العمل على مدار اليوم، بما يضمن منع انتظار سيارات الجمع وتلافي أي تعطيل لحركة المرور.
 

وخلال جولته، تفقد المحافظ إدارات مقر المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام التسجيل الورقي والإلكتروني لمختلف الخدمات، وجودة أعمال أرشفة الملفات والطلبات بكل إدارة. 
 

وشدّد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الاهتمام بأعمال المتابعة، خاصةً بملفات التصالح والتقنين، مع التأكيد على إبلاغ المواطنين المتقدمين بالطلبات بالموقف الحالي لكل طلب عبر الهاتف، لضمان سرعة الاستجابة والبت في الطلبات المتبقية.
 

كما اطمأن المحافظ على كفاءة العمل بالمركز التكنولوجي وسرعة أداء الموظفين للمهام الموكلة إليهم، خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز. 
 

ووجّه المحافظ بسرعة البت في عدد من الشكاوى المقدمة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

وفي ختام جولته، شدّد المحافظ على أهمية التوسع في تطبيق الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين.
 

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وعادل برغش رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق إلى جانب نواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة، ورؤساء الوحدات، ومديري الإدارات، ومسؤولي مديرية الإسكان.

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