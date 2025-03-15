وزير الزراعة ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان إدارة إنتاج التقاوي

تفقد الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مجمع «محطات غربلة سخا» للاطلاع على كميات تقاوي الأرز بمختلف أصنافه، بالإضافة إلى تفقد أماكن تخزين التقاوي وعملية تصدير البذور، وذلك في إطار استعدادات الموسم الجديد لتوزيع التقاوي الزراعية، والتأكد من توفرها بأسعار مدعومة للمزارعين، فضلًا عن بحث سبل دعمهم وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة.

وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والعميد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير مركز البحوث الزراعية بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توفير التقاوي بأسعار مدعومة يعد من أهم السياسات الزراعية التي تسهم في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي.

وزير الزراعة يشيد بدور محافظة كفر الشيخ في دعم المزارعين

وأشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدور محافظة كفرالشيخ في دعم الفلاحين والمزارعين بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددًا على أهمية التكامل بين البحث العلمي ومراكز البحوث الزراعية والتطبيق الميداني، والعمل على تطوير أصناف تقاوي مقاومة للأمراض والظروف الجوية لتعزيز الإنتاجية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، لا سيما في زراعة الأرز والبنجر والقطن، إلى جانب الثروة السمكية، مضيفًا أن المحافظة تسعى، بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى تذليل العقبات التي تواجه المزارعين، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى توفير التقاوي الزراعية عالية الجودة بأسعار مدعومة وتنافسية، لتسهيل حصول المزارعين عليها، بما يسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن كفرالشيخ تعد من المحافظات الرائدة في الإنتاج الزراعية.

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