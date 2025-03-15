السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

حار على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأحد

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لـ حالة الطقس غدا، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، و جنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم السبت 15 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم السبت 15 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

 ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة  الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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