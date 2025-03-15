انطلاق برنامج دورة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بجامعة الأزهر

انطلقت اليوم فاعليات برنامج دورة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بكلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، بالتعاون مع جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، وذلك بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور علي فؤاد مخيمر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد.



ويتضمن برنامج الدورة، الذي يقام على مدار يومي السبت الموافق 15 رمضان، والثلاثاء 18 رمضان 1446هـ، سلسلة من المحاضرات في مجال الإعجاز العلمي، التي يلقيها نخبة من الأكاديميين المتخصصين، وتتناول جوانب وأوجه الإعجاز في القرآن والُسنّة، وتُسلّم في نهاية الـدورة شهادات للحضور.

برنامج دورة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بجامعة الأزهر



ويتحدث الدكتور ســلامـة داود، رئيس جـامعــة الأزهــر عن إعجاز القرآن: معناه، أنواعه، فوائده، ضوابطه (آيات الصيام أنموذجًا). ويستعرض الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، الإعجاز النبوي في الطب الوقائي.



وتتناول الدكتورة نهلــة الصعيــدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، نماذج من الإعجاز البياني واللغوي في القرآن والسنة.



فيما يسلط الدكتور علي فـــؤاد مخيـمــر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، الضوء على الإعجاز الرباني في جسم الإنسان.. أصول ونماذج.



ويبرز الدكتور خالد شاكر، أستاذ الحديث وعلومه، وكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين، مظاهر الإعجاز التشريعي والاقتصادي في آيات وأحاديث الزكاة. ويناقش الدكتور أحمـــد شكــــم، أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، قضية الإعجاز الغيبي في القرآن ودليل صدق النبوة المحمدية.



ويتناول الدكتور خـالـد جــبريـــل، الأمين العـام لجمعية الإعجاز العملي المتجدد، المنهج القرآني المعجز في إدارة الأزمات سـورة يـوسف أنموذجًا، والدكتور خـالـد راتـــب عبد الفضيل، الباحث بمجمع البحوث الإسلامية، الإعجاز التشريعي في ميراث المرأة في الإسـلام.



وتستهل فاعليات اليوم الثاني بمحاضرة للدكتور يحـيى حسـن وزيري، أستاذ العمارة الإسلامية، عن توسط مكـة ليابسـة الأرض، تليها محاضرة للدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن الإعجاز في قوله تعالى: (من بين فرث ودم).



ويتطرق الدكتور صالح أحمد عبد الوهاب، وكيل كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر، إلى إعجاز القرآن في الحفاظ على البيئة من خلال قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر).



ويستعرض الدكتور عبد العزيز بكري أحمد، أستاذ علم الفلك بكلية العلوم، جامعة الأزهر، مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الكون والفلك: (الشمس والقمر بحسبان).



وتدور محاضرة الدكتور عبد الله موسى أبو المجد، أستاذ التفسير بكلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين حول الإعجاز التشريعي في حديث القرآن والسنة عن حقوق المرأة.



ويناقش الدكتور محمود خليفة، أستاذ التفسير ووكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين سابقًا، قضية إعجاز القرآن الكريم في الحديث عن آيات الدمـار الكوني، بينما يتحدث الدكتور محمــد إبراهيــم، الحاصل على دكتوراه في الشريعـة والقـانون عن أوجه الإعجاز في آيات الخلع والطـلاق.



ويختتم الدكتور وسام أحمد طه، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فاعليات الدورة بالحديث عن ضوابط البحث في الإعجاز العلمي.



يشار إلى أن جمعية الإعجاز العلمي المتجدد بالقاهرة نظمت في أكتوبر الماضي بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف، المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في مجال الإعجاز العلمي من مصر و9 دول عربية وإسلامية.

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