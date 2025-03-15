وزير الزراعة ومحافظ كفرالشيخ يناقشان عددًا من الملفات الزراعية الهامة لتعزيز التنمية المستدامة

ناقش علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، عددًا من الملفات الزراعية المهمة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والعميد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير مركز البحوث الزراعية بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة ومحافظة كفرالشيخ.

تشجيع الزراعات الذكية في كفر الشيخ

واستعرض وزير الزرعة ومحافظ كفرالشيخ، عددًا من الملفات الزراعية المهمة، أبرزها مشروعات تحديث نظم الري وترشيد استخدام المياه، وتشجيع الزراعات الذكية لمواكبة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج، كما تم بحث سبل دعم المزارعين من خلال توفير التقاوي عالية الجودة ومستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، إلى جانب تنفيذ حملات الإرشاد الزراعي وتنظيم حملات توعوية لمساعدتهم في تبني أساليب الزراعة المستدامة، كما تم تناول خطط تطوير البنية التحتية الزراعية بالمحافظة، التي تعد أهم المحافظات في إنتاج الحاصلات الزراعية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الزراعي، وربط السياسات التنموية باحتياجات المزارعين على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فيما قدم اللواء علاء عبد المعطي محافظة كفر الشيخ، درع المحافظة، للوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، هدية تذكارية تقديرًا لجهودهم الوطنية المبذولة.

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