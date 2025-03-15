مدير مستشفى قنا ووكيل الوزارة يتابعان مصابي حادث أتوبيس دشنا (صور)

واصل الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ونقيب اطباء قنا، متابعته لحالة المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مصنع سكر دشنا، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا.

حيث تفقد أقسام المستشفى للاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، واستمرّت المتابعة حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأكد الدكتور محمد الديب أن المستشفى رفعت حالة الطوارئ القصوى فور وقوع الحادث، حيث تعمل الفرق الطبية على مدار الساعة لتقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع متابعة دقيقة للحالات الحرجة لضمان استقرارها.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية المطلوبة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية داخل المستشفى في التعامل الفوري مع الحالات، وتقديم الرعاية العاجلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وتواصل الفرق الطبية جهودها المكثفة لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين، وسط متابعة مستمرة من قيادات القطاع الصحي حتى تماثلهم للشفاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.