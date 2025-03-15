خروج 20 عاملا من مصابي حادث أتوبيس سكر دشنا في قنا

خرج 20 مصابا من عمال مصنع سكر دشنا، من مستشفي قنا العام عقب تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء.

التفاصيل الصحية لمصابي حادث قنا

قال مصدر مسئول بمديرية الصحة في قنا، عن خروج 20 مصابًا من عمال مصنع السكر من مستشفى قنا العام بعد تحسن حالتهم الصحية، بعد حادث تصادم أتوبيس مع جرار قصب ليلًا في قرية فاو مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وأسفر عن مصرع وإصابة 24 عاملًا.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد داخل مستشفى قنا العام إلا حالة داخل العناية وحالة أخرى تقرر سفرها إلى القاهرة للعلاج، بينما المصابين الآخرين تقرر خروجهم من المستشفى فجرًا بعد إسعافهم.

وأوضح أن حالتي الوفاة تم تسليمهما لذويهم مع خروج المصابين لتشيع الحثامين لمثواهم الاخير بمقابر عائلتهم.

اصطدام أتوبيس بجرار زراعي لنقل القصب

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لمصنع السكر في دشنا مع جرار قصب في قرية فاو مركز دشنا، وتم الدفع ب15 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

أسماء ضحايا حادث قنا

وأسفر الحادث عن مصرع عزت سنوسي، والسيد حنفي، وإصابة حسنى عبدالمجيد احمد 35 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم،رافت عبدالعاطي محمد 39 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اشرف ابوالوفا رمضان 46 عاما،كسور متعددة بالجسم، احمد عبداللاه عبدالباقي 46 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، احمد عبدالحميد احمد 46 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود ابوالفتوح محمد، 36 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى محمود محمد 40 عاما،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالسلام محمود محمد، 43 عاما،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عرفه محمد ثروت، 25 عاما،اشتباه كسر بالساق اليسرى، مدحت محمد أحمد، 40 عاما، جرح بزاوية الفم.

وأصيب أيضًا علاء الدين فتحى محمد 23 عاما، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، حسين محمد عبدالكريم، 35 عاما،اشتباه كسر بالفخذ الايمن، أحمد عفت فريج 35 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عادل هبيل وهيب 40 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسري.

كما أصيب علي مسعود على 40 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هانى عطاالله مهنى 40 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ابانوب زهير دكسيس 45 عاما،اشتباه كسر بالفك واشتباه كسر بالحوض ، ومحمود طاهر شعبان، 35 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج.

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