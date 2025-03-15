هيئة الإسعاف: 15 سيارة و40 فريقا طبيا كانوا في خدمة مصابي حادث أتوبيس دشنا

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عبر بيان على صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن استجابتها السريعة والعاجلة في منتصف ليل الجمعة والتي سجلتها الفرق الإسعافية بمحافظة قنا، في أعقاب تلقي خطنا الساخن 123 استغاثة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس يضم عشرات الركاب وجرار زراعي بمركز دشنا.

وقالت: “على الفور تم الدفع بـ 15 مركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة إلى موقع الحادث، مدعومة بأكثر من 40 من أفراد الأطقم الإسعافية وفرق الدعم اللوجستي وسجلت أولى سياراتنا معدل وصول لموقع الحادث خلال خمس دقائق فقط من تلقي الاستغاثة، تبعتها باقي المركبات الإسعافية تباعًا كما تم إخلاء كافة مصابي الحادث إلى مستشفى قنا العام”.

وأضافت: “تضمنت استجابة فرقنا الإسعافية إعلان حالة التأهب بفرع الهيئة بمحافظة قنا، وتفعيل خطة الطوارئ للدفع بمزيد من سيارات الإسعاف عند الحاجة، مع توفير تغطية بديلة لنقاط الإسعاف التي خرجت مركباتها لنجدة مصابي الحادث، لضمان انتظام عمل المنظومة الإسعافية بالمحافظة وعدم تأثرها وتم ذلك من خلال تنسيق تام مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا وكافة الأجهزة المعنية”.

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