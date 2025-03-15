السبت 15 مارس 2025
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محافظات

حملات تموينية موسعة في الأسواق بكفر الشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

نفذت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل الوزارة، حملات مكثفة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

  • ضبط مخالفات في المخابز

الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 63 محضر نقص وزن، و21 محضر نظافة، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و3 محاضر تصرف في الدقيق المدعم، ومحضر واحد لتوقف مخبز عن العمل دون تصريح، و2 محضر عدم التزام بالتعليمات، ومحضر واحد لعدم وجود سجل تشغيل.

 

  • مخالفات الأسواق والمحال التجارية

 

كما تم ضبط 1750 كجم دقيق مدعم مهرب بعدة محاضر بمركز دسوق، وأيضا ضبط 40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، و10 كجم مخلل مجهول المصدر، و15 كجم لحوم غير مختومة بمركز دسوق، وكذلك ضبط 82 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بعدة محاضر بسيدي سالم ودسوق.

 

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وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 200 كجم مادة شبيهة بالكلور مجهولة المصدر، و20 كجم منظفات سائلة بدون بيانات، وضبط 443 صاروخ ألعاب نارية في محلات بقالة ومكتبات بقلين، وأيضا تحرير عدة محاضر لعدم وجود تراخيص لمحلات فسيخ وسردين وأسماك مشوية.


كما تم تحرير محضر ضد أحد حاملي أسطوانات الغاز المنزلية لبيعه بأسعار أعلى من المقررة في بندر دسوق.

 

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تموين دسوق قلين مخابز كفر الشيخ

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