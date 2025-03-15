شريف فتحي يؤكد ضرورة وجود بنك للفرص السياحية الاستثمارية بمصر

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على التعاون مع الجميع من أجل تحقيق صالح صناعة السياحة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا ومتميزا بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص.

تسهيلات الحكومة لدعم القطاع الخاص

وشدد وزير السياحة والآثار، علي حرص الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم المسموح والمتاح للقطاع الخاص باعتباره قاطرة العمل السياحي المصري.

وأشار شريف فتحي أن مصر تزخر بتنوع سياحي متميز، حيث خصصت الوزارة مدير مشروع لكل نمط سياحي يكون مسؤولا عن ادارة ومتابعة هذا النمط وتطويره، كما تقوم الوزارة بمراجعة دورية لسياسات التنشيط والتسويق كل عدة شهور للوقوف على التطورات المحيطة بها.

تنوع المنتجات السياحية المصرية

وشدد علي ضرورة وجود بنك للفرص السياحية الاستثمارية بمصر مع توفير كافة التسهيلات المطلوبة لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي.

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