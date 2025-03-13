السياحة تعلن القطع الأثرية المميزة لشهر مارس بالمتاحف

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن القمع الأثرية لشهر مارس بالمتاحف، وذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختيار القطع الخاصة بشهر مارس لعرضها في مكان مميز بكل متحف.

القطع الأثرية المميزة لشهر مارس

ويأتي هذا التقليد في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إنه ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي تحتفل بها المتاحف المصرية خلال شهر مارس الجاري وهي يوم المرأة العالمي، واليوم العالمي للمياه وعيد الأم ويوم الطبيب العالمي.

القطع الأثرية المختارة بمناسبة يوم المرأة العالمي

وأضاف أن القطع الأثرية المختارة بمناسبة يوم المرأة العالمي يبز مكانة المرأة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، والدور الذي لعبته في مصر القديمة حيث تولت مناصب عليا في البلاد، فكانت ربة، وكاهنة، وملكة فضلًا عن دورها الأساسي كأم وزوجة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، تم اختيار القطع التي تسلط الضوء على اهتمام المصري القديم بمياه النيل واعتماده عليها كمصدر رئيسي لمياه الشرب. واحتفالًا بيوم الطبيب العالمي، تم اختيار مجموعة من القطع الأثرية التي تبرز اهتمام المصري القديم بمجال الطب وما حققه من انجازات فيه حيث عرف المصريون الطب والأطباء منذ القدم.

متحف الفن الإسلامي بباب الخلق

ويعرض أبريق وطست من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم الأمير المملوكي طبطق. الطست مزين بكتابات بخط النسخ وتشتمل على اسم وألقاب الأمير، كما يحمل رنك الكأس الذي يرمز إلي وظيفته كساقي لسلطان.

المتحف القبطي بمصر القديمة

ويعرض مجموعة من الأواني الفخارية القلل والتي كانت تستخدم بشكل رئيسي لحفظ المياه والشرب.

متحف قصر محمد علي بالمنيل

ويسلط المتحف الضوء على قاعة السلسبيل حيث يوجد في كل ركن من أركان الحجرة على سلسبيل من الرخام في أشكال هندسية بديعة وفى صدر المكان يوجد المكان المخصص لجلوس صاحب الدار مع رفاقه من القرن ١٩ الميلادي.

متحف الشرطة القومي بالقلعة

ويعرض قارب من الخشب به عشرة بحارة يمثل الشرطة النهرية في مصر القديمة.

متحف المركبات الملكية ببولاق

يعرض لوحة زيتية بالحجم الطبيعي للأميرة فوزية ابنة الملك أحمد فؤاد الأول وهي ترتدي فستان سواريه وتاج وطقم الشبكة المقدم من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي، من تصميم دار «ڤان كليڤ آند إربلز» الباريسية.

متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب

ويعرض تاج عمود من الحجر على جانبه تمثال للإلهة حتحور بوجه إمراه وقرنين بقرة وعلى رأسها شكل معبد مصر، رمز السماء والحب والأمومة.

متحف ركن فاروق بحلوان

ويعرض صورة فوتوغرافية ببرواز عليه تاج للأميرة فوزية فؤاد في سن صغيرة واقفة ترتدي فستانًا وينسدل شعرها في ضفائر، على الصورة توقيع رياض شحاتة “مصور جلالة الملك ".

متحف ايمحتب بسقارة

يعرض مجموعة من الأدوات الجراحية البرونزية من الدولة القديمة، وأطباق فخارية عليها رسومات من الأطعمة، ومباخر للعلاج، ومائدة قرابين صغيرة مستديرة من الألباستر عليها قائمة من القرابين السائلة والصلبة.

متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2

يعرض أيقونة من الخشب القديسين كوزماس ودميان ممسكان بمشارط وعلبة أدوية تحيط برأسيهما هالة على شكل صدف فضة. الإخوان كوزماس ودميان من أوائل القديسين المسيحيين الذين تعلموا الطب وتميزوا بشفاء أصعب الأمراض.

متحف مطار القاهرة الدولي "مبنى الركاب 3

يعرض تمثال صغير للمعبودة إيزيس، من العصر المتأخر، وهي ترضع الطفل حورس

متحف الإسكندرية القومي

يعرض تمثال رأس الملكة حتشبسوت مرتدية التاج الأبيض المزين بالصل الملكي وترتدى اللحية المستعارة.

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

يعرض أحد مقتنيات الملكة فريدة ومنها تاج الزهور المصنوع من البلاتين والمرصع بأحجار ألماس على شكل زهور متدرجة الأحجام.

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

يعرض تمثال من الرخام لأسكليبيوس إله الطب والشفاء عند الإغريق والرومان بهيئة رجل ناضج ذو لحية يشبه في ملامحه الإله زيوس كبير الآلهة، لكن تعبيرات وجهه أكثر رقة وأقل صرامة. يظهر في هذا التمثال واقفًا، مرتديًا عباءة طويلة، وصدره عارٍ؛ وبجانبه عصا يلتف حولها ثعبان، والتي تظل رمزًا للطب حتى يومنا هذا.

متحف مطروح القومي

يعرض عملة من البرونز من القرن الثاني الميلادي مصور على وجهها رأس للإمبراطورة فاوستينا زوجة الإمبراطور ماركوس أوريليوس.

متحف تل بسطا بالزقازيق

يعرض مقياس للنيل من الحجر الجيري.

متحف طنطا

يعرض تمثال من البرونز لإيمحتب أول طبيب ومهندس وحكيم من عصر الأسرة الرابعة من عهد الملك "زوسر.

متحف كفر الشيخ

يعرض لوحة من الحجر الجيري تظهر الطبيب يعد الدواء بهيئة يشبه في ملامحه الإله زيوس كبير الآلهة، وبجانبه عصا يلتف حولها ثعبان، والتي تظل رمزًا للطب حتى يومنا هذا. وتشير البردية الملفوفة في يسراه إلى كونه قارئ ومتعلما. وتحتوي خزانة صغيرة إلى اليمين على أوان صغيرة مختلفة الأشكال تحتوي غالبا على أدوية ومستحضرات شفائية.

متحف الإسماعيلية

يعرض تمثال من البرونز من العصر المتأخر، للأميرة ميريت أمون وهي ترتدى التاج المزدوج.

متحف الغردقة

يعرض تمثال مزدوج لأيوف ومرى جالسة تحتضن زوجها بذراعها اليسرى مرتديه الرداء المصري المحبوك للسيدات والباروكة المصرية ويتضح من التمثال دور المرأة المصرية من خلال دعمها لزوجها وحبها له.

متحف شرم الشيخ

يعرض تمثال من عصر الدولة الحديثة للملكة "سات إعح" زوجة الملك "تحتمس الثالث وهي جالسة على مقعد ذو مسند مرتفع من الخلف مرتدية رداء حابك والباروكة الحتحورية يتوسطها حية الكوبرا، ويزين الصدر قلادة عريضة.

متحف سوهاج القومي

يعرض حامل أواني شرب مستطل من الحجر الجيري، به تجويف كبير في الوسط وإلى جانبيه تجاويف مختلفة الأحجام لحمل الأواني وجميعهم به ثقوب نافذة لتصريف المياه، وعليه من الخارج نحت بارز لرأس المعبود "بس" وعلى جانبيه نحت يمثل صليب بارز حيث تم إعادة استخدامه في العصر البيزنطي.

متحف ملوي بالمنيا

يعرض كلجه تستخدم كحامل للزير حيث تترشح المياه من الزير عبر مسام الفخار المصنوع منه الزير فتكون مياه مفلتره عن طريق هذه المسام ومبرده عن طريق الرخام. وكانت هذه انسب طريقه للحصول على ماء بارد ومنقي.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

يعرض قطعة من الحجر الجيري، نقش عليها بالغائر للملكة حتشبسوت كسيدة أمام الإله آمون يظهر في أعلى القطعة بقايا قرص الشمس المجنح.

متحف التحنيط بالأقصر

يعرض مجموعة من الأدوات المستخدمة في عملية التحنيط وهى الأزاميل لتفتيت المخ، والاسبتيوله والمعلقة لتنظيف الداخلي، والموسى لعمل فتحه بالجانب الأيسر من البطن.

متحف النوبة بأسوان

يعرض تمثال من الجرانيت من عصر الأسرة 25 للأميرة امونرديس الأولى ابنة الملك "كاشتا" وأخت الملك بعنخي.

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