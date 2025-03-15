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رياضة

مدرب جديد يقترب من قيادة الترجي التونسي

الترجي التونسي،فيتو
الترجي التونسي،فيتو

 كشفت تقارير صحفية تونسية عن هوية المدير الفني القادم لنادي الترجي التونسي، باد رحيل مدربه الروماني اورينتو ريجيكامف.

مدرب الترجي الجديد

وقالت إذاعة "ديوان" التونسية اليوم السبت: "إدارة الترجي اتفقت مع ماهر الكنزاري على تولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للروماني لاورينتو ريجيكامف".

ويقدم ماهر الكنزاري مستوى مميزا مع الملعب التونسي، حيث يحتل الفريق المركز السادس بالدوري هذا الموسم.

وعقدت إدارة الترجي جلسة خلال الساعات الماضية مع لاورينتو ريجيكامف لفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

ولعب الترجي تحت قيادة لاورينتو ريجيكامف 23 مباراة في مختلف المسابقات حقق الفوز خلالها في 15 لقاء، وخسر مباراتين وتعادل في 6 كان آخرها أمام شبيبة العمران (2-2).

ويتواجد الترجي في وصافة جدول ترتيب بطولة دوري الدرجة الأولى التونسي بـ53 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري المتصدر قبل 5 جولات على نهاية البطولة.

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