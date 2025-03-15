مبادرة بداية، ٣ قوافل طبيبة مجانية لمديرية الصحة فى الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ٣ قوافل طبية خلال شهر رمضان الجاري، ياتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

قافلة وحدة ابيس ١٠ بمنطقة شرق الطبية: والتى استمرّت على مدار يومي الاحد والاثنين ٢،٣ مارس وتبعد ١٥ كم عن اقرب مستشفى (مستشفي الجمهورية العام)

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا،أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبيه (باطنه-اطفال-نسا- جلدية- جراحه-أسنان-تنظيم اسره)من خلال العيادات المتنقلة والثابتة وشارك فيها ٢٧ عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال

بينما قافلة وحدة ابيس ٢ بمنطقة شرق الطبية: والتى استمرّت على مدار يومي الاربعاء والخميس ٥،٦ مارس وتبعد ١٤ كم عن اقرب مستشفى (مستشفي الجمهورية العام)

وأكدت وكيلة الوزارة، أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبيه (باطنه-اطفال-نسا- جلدية- جراحه-أسنان-تنظيم اسره) بمشاركة ٢٨ عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وقافلة وحدة الدخيلة بمنطقة العجمي الطبية: والتى استمرّت على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء ١١، ١٢ مارس وتبعد ٢٣ كم عن اقرب مستشفى (مستشفي العامرية العام)

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبيه (باطنه-اطفال-نسا- جلدية- عظام- جراحه-أسنان-تنظيم اسره)وشارك فيها ٣٠ عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيلة الوزارة أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على ٢٧٣٦ مريض من أهالي المناطق وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم،كما تم تحويل ١٥ حاله إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القوافل إجراء ٥٩٠ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و٢١٦ تحليلًا بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ٥٧٢ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٩٥٨ مواطن من أهالى المناطق فى عدد من الموضوعات الصحية.

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