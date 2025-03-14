إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بشبرا الخيمة

أصيب عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين فى شبرا الخيمة برصاصة طائشة فى وجهه وتم نقل المجنى عليه الى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على طرفى المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الاهالى بوقوع مشاجرة بين طرفين وإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري وانتقلت قوة امنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث.

وبعد الفحص والتحري تبين أن المجنى عليه "عامل" تصادف مروره أثناء اندلاع مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم ولم يكن المجني عليه طرفا فى تلك المشاجرة وأثناء ذلك قام أحد الأطراف المشاجرة بإطلاق الرصاص من فرد خرطوش فأصيب المجنى عليه فى عينه وتم على الفور نقله مصابا الى مستشفى ناصر العام.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه كان عائدا من عمله وتصادف مروره أثناء تشاجر مجموعة من الأشخاص فأصيب بطلقة طائشة من أحدهما استقرت فى وجهه ما أدى الى فقد عينه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأطراف المشاجرة وتحفظ على كاميرات المراقبة فى المكان لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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