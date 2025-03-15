السبت 15 مارس 2025
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حوادث

3 قرارات من النيابة بشأن المتهم بالاتجار في الشادو والآيس بكرداسة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الجيزة بجبس عاطل عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدري البودر ( الشادو) والآيس بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها.

 

واعترف المتهم، السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه يستخدم دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، وأن المبلغ المضبوط حصيلة عمله في التجارة المشبوهة.

 

اتهام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة

 البداية كانت بورود معلومات إلى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بحوزته 2000 كيس من مخدر البودر و2 كيس من مخدر الآيس وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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