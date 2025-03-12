الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط مصنع نفايات إلكترونية خطرة لإعادة تدويرها بكرداسة

مصنع نفايات إلكترونية
مصنع نفايات إلكترونية

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق في ضبط كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية الخطرة بهدف إعادة تدويرها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طالبت باستعراض الملف الضريبي للمصنع.

ومن المفترض أن تستجوب النيابة المدير المسئول عن المصنع وهو مقيم بمحافظة أسيوط، عقب إلقاء القبض عليه.

وتمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 

ضبط مصنع  فى كرداسة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة لإعادة تدويرها <br> 
ضبط مصنع  فى كرداسة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة لإعادة تدويرها 
 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مصنع "بدون ترخيص"  - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية عن طريق الحرق في الهواء مما يؤثر سلبًا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لاستخراج منتج نهائي لمعدن النحاس لتحقيق أرباح غير مشروعة.  
 

 

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم استهداف المصنع  وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة أسيوط).

 

وعُثر بداخل المصنع على (70 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة  - 350 كيلو جرام منتج نهائى عبارة عن "بودرة نحاس" مستخلصة من عمليات التدوير والحرق – خط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتي يؤدى استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

 

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