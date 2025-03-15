موعد مباراة أهلي جدة والأخدود بالدوري السعودي

يحل أهلي جدة ضيفًا على نظيره الأخدود اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة والأخدود في دوري روشن السعودي

وتقام مباراة أهلي جدة والأخدود في دوري روشن السعودي اليوم السبت في الجولة 25 في تمام التاسعة مساء.

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة والأخدود في دوري روشن السعودي

وتبث مباراة أهلي جدة والأخدود في دوري روشن السعودي اليوم السبت في الجولة 25 عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي إكسترا وبتعليق فارس عوض.

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ترتيب أهلي جدة والأخدود في دوري روشن السعودي

يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الأخير والثامن عشر برصيد 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.