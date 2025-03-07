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رياضة

الدوري السعودي، تعادل أهلي جدة والخليج 2_2

الخليج، فيتو
الخليج، فيتو

الدوري السعودي، تعادل فريق الخليج وفريق أهلي جدة بهدفين لكل فريق في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

مباراة أهلي جدة ضد الخليج

وأحرز سعيد مبارك آل حمسل لاعب الخليج الهدف الأول في مرماه لفريق أهلي جدة في الدقيقة 30  وتعادل للخليج عبد الله آل سالم في الدقيقة 47 ثم أحرز الهدف الثاني للخليج فابيو مارتينيز في الدقيقة 54 من المباراة.

وأحرز جالينو هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 89

 

ترتيب الأهلي والخليج بالدوري السعودي 

ويحتل الأهلي المركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة

وفي المقابل، يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

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