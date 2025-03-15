السبت 15 مارس 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق تريلا دهس عاملا بالصف

حادث
حادث

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع عامل مجهول الهوية في حادث مروع في منطقة الصف، بعدما دهسته تريلا مما أسفر عن مصرعه في الحال.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وأمرت بحجز سائق التريلا وإجراء تحليل مخدرات له.

 

مصرع عامل أسفل تريلا بالصف

 

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بمخر السيل بصف البلد.


المعاينة الأولية بينت أن سيارة نقل "تريلا" صدمت شخصًا مما أسفر عن مصرعه في الحال، ونقله إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي.

 

تحرر محضر بالواقعة، وإحالة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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نيابة الجيزة منطقة الصف ادارة شرطة النجدة

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