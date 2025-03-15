إجراء تحليل مخدرات لسائق تريلا دهس عاملا بالصف

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع عامل مجهول الهوية في حادث مروع في منطقة الصف، بعدما دهسته تريلا مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وأمرت بحجز سائق التريلا وإجراء تحليل مخدرات له.

مصرع عامل أسفل تريلا بالصف

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بمخر السيل بصف البلد.



المعاينة الأولية بينت أن سيارة نقل "تريلا" صدمت شخصًا مما أسفر عن مصرعه في الحال، ونقله إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وإحالة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.