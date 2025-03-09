الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بالصف

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة الطفل ياسين بعدما لقي مصرعه مختنقا بقطعة من "مصاصة" تسببت في انسداد القصبة الهوائية ومصرعه.


وفاة طفل بسبب مصاصة في الصف

 

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة طفل عقب نقله إلى المستشفى بمنطقة الصف.

 

 وتوصلت تحريات رجال المباحث، وأقوال أفراد أسرته أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 4 سنوات، وأنه كان يتناول "مصاصة" وتسببت قطعة منها في انسداد القصبة الهوائية بعد ابتلاع الطفل لها، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة مديرية أمن الجيزة الجيزة منطقة الصف

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