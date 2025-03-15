منتخب الناشئين يواجه ليبيريا اليوم وديا استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين ، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم السبت، نظيره منتخب ليبيريا، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة الصغار لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب أخر مارس الجاري

منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية ليبيريا

واختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، تدريباته أمس الجمعة، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا بمشاركة جميع اللاعبين.

منتخب الناشئين يواجه ليبيريا وديا

ويلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام ليبيريا وديا مساء اليوم السبت، في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري حتى 19 من شهر إبريل المقبل.

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو في الثالث من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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