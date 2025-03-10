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رياضة

تحديد مواعيد مواجهات منتخب الناشئين في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

منتخب 2008، فيتو
منتخب 2008، فيتو

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في بطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخة المقبلة التي تحتضنها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، يوم الخميس المقبل، موعدا لانطلاق المعسكر المغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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