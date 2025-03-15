السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

لماذا يعد “وتقابل حبيب” خطوة هامة في مسيرة نيكول سابا؟

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، لطالما كانت الفنانة نيكول سابا ممثلة تمتلك كاريزما خاصة وقدمت عددا من الأعمال الفنية المميزة، لكنها في مسلسل وتقابل حبيب تجاوزت التوقعات، حيث تقدم خلاله شخصية رقية العسكري، وهو دور من أقوى أدوارها.

ورقية العسكري، هي سيدة أعمال ثرية وناجحة وهي زوجة ثانية ليوسف (خالد سليم) والتي لم تهدأ حتى نجحت في هدم بيته الأول وطلاق ضرتها ليل (ياسمين عبد العزيز).

ولقد قدمت نيكول شخصية رقية بتميز جعلها محور الأحداث، وتمكنت من خطف الأضواء من أول ظهور لها، حيث قدمت دور المرأة التي لا تستسلم بسهولة، والتي تُحكم سيطرتها على زوجها حتى آخر نفس إلى أن تصل إلى مرادها، بنظراتها الحادة، وحركاتها المدروسة، وطريقة حديثها المليئة بالثقة والمكر، وبكل هذا استطاعت أن تدفع المشاهدين لكرهها وهو ما يعني أنها نجحت في تقديم شخصيتها.

ورغم أن نيكول قدمت العديد من الأدوار الناجحة من قبل، إلا أن مسلسل وتقابل حبيب يعد محطة فارقة في مسيرتها، حيث أثبتت أنها ليست فقط ممثلة جميلة أو صاحبة حضور قوي، بل أيضًا ممثلة تمتلك أدواتها الفنية وتستطيع أن تترك بصمة واضحة في أي عمل تشارك فيه. 

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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