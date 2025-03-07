هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنوب إفريقيا مجددا، اليوم الجمعة، مؤكدا فتح الباب أمام المزارعين "الفارين من هذا البلد" للحصول على الجنسية الأمريكية.

ترامب يهاجم بعنف دولة إفريقية ويغري مزارعيها

ووصف ترامب في تصريحات اليوم الجمعة، جنوب إفريقيا بالـ"فظيعة"، قائلا: إن "المزارعين فيها يعانون منذ فترة طويلةـ إنهم يصادرون أراضيهم ومزارعهم، وأسوأ من ذلك بكثير، مكان سيء الآن، ونحن نوقف كل التمويل الفيدرالي لها".

وقدم الرئيس الأمريكي عرضا للمزارعين الراغبين في "الفرار" من جنوب إفريقيا، قائلا إنهم سيتم دعوتهم وتسريع إجراءات حصولهم على الجنسية الأمريكية.

ووواصل قائلا: "لنذهب خطوة إلى الأمام، أي مزارع مع العائلة)من جنوب إفريقيا، يسعى إلى الفرار من ذلك البلد لأسباب تتعلق بالسلامة، سيتم دعوتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع ضمان مسار سريع للحصول على الجنسية"، مؤكدا أن هذه العملية "ستبدأ على الفور".

والشهر الماضي، جمد ترامب، المساعدات الخارجية لجنوب إفريقيا، مبررا ذلك بإقرار الأخيرة قانونا جديدا يسمح بمصادرة الأراضي في بعض الحالات "إذا كان هذا من أجل مصلحة عامة".

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بتجميد المساعدات اتهم ترامب حكومة بريتوريا بالقيام بـ"ممارسات غير عادلة وغير أخلاقية".

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