الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: سفير جنوب أفريقيا في واشنطن لم يعد موضع ترحيب

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، اليوم الجمعة: إن  سفير جنوب أفريقيا في واشنطن لم يعد موضع ترحيب في الولايات المتحدة.

الخارجية الأمريكية: سفير جنوب أفريقيا في واشنطن لم يعد موضع ترحيب

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أنه سيتم قطع كل المساعدات عن جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر.

وزعم  ترامب  في منشور كتبه على منصات التواصل الاجتماعي، "أن جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى".

ترامب يقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا 

وادعى الرئيس الأمريكي أن "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يحدث، ويراه الجميع ولن تتسامح الولايات المتحدة في  ذلك - سنتخذ إجراءً  وبسبب هذا أيضًا، ستقطع كل المساعدات عن جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر".

ومنذ أن قدمت جنوب أفريقيا ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دعوى في محكمة العدل الدولية، بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، هناك ضغوط إسرائيلية تمارس على أعضاء في الكونجرس الأمريكي للضغط عليها لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.

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جنوب أفريقيا واشنطن الولايات المتحدة

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