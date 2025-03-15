السبت 15 مارس 2025
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الرائحة الكريهة كشفت الواقعة، العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل منزله بالدقهلية

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

كشف انبعاث رائحة كريهة عن جثة مسن بشارع الصاغة بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية متوفى في منزله منذ أيام.

 

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود وجاء بلاغ من الأهالي عن صدور رائحة كريهة من منزل في الشارع.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية من قسم ميت غمر وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين بالفعل العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل منزله.

 

تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر وبالكشف الظاهري تبين أن الوفاة طبيعية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتصريح بدفن الجثمان وإنهاء الإجراءات. 

 

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