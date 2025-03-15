السبت 15 مارس 2025
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رياضة

اتجاه لتأجيل قمة إنتر ميلان وأتلاتنا بسبب الفيضانات في إيطاليا (فيديو)

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

يدخل إنتر ميلان اختبارًا جديدًا للدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإيطالي، بحلوله ضيفًا على أتالانتا، غدًا الأحد، في قمة مباريات الجولة 29.

فيما كشفت تقارير إيطالية أن مباراة إنتر ميلان وأتالانتا مهددة بالتأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو أن السلطات طالبت بشكل رسمي تأجيل المباراة لوجود حالة طوارئ في البلاد.

وتأتي هذه المباراة لتكون الثانية المنتظر تأجيلها هذا الأسبوع، بعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا لنفس الأسباب.

وانتشرت العديد من الفيديوهات لحالة المطر والفيضانات في إيطاليا.

 

 

إنتر يصطدم بإأتالانتا

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، الأمر الذي يجعل لفوز الأخير أهمية كبيرة للغاية في سباق الحصول على اللقب.

ويدخل إنتر ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب فينورد الهولندي، لكنه سيصطدم بالعملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين في ربع النهائي.

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