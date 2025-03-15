السبت 15 مارس 2025
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رياضة

سانتياجو برنابيو حلم الفريق النسائي لريال مدريد

فريق ريال مدريد،
فريق ريال مدريد، فيتو

أكد  فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، شرطًا لسماح فريق السيدات في النادي الملكي بخوض أول مباراة لهنّ، على ملعب سانتياجو برنابيو، الذي لا يزال اللعب فيه حلمًا للفريق النسائي.

ووفق تصريحات أدلت بها ميلاني ليوبولز، لاعبة ريال مدريد، أعلن بيريز أن الشرط الأساسي الذي سيمكّن فريق السيدات باللعب على أرض ملعب بيرنايو التاريخي هو التتويج بأول لقب في سجلاتهن.

وقالت ليوبولز في حديث مع تطبيق بودكاست لموقع "كيكر فيميل" (Kicker Female): "عمر فريق السيدات في ريال مدريد لا يتجاوز 5 سنوات ولكن مكانته كبيرة، النجاح يفتح الأبواب"

وأضافت: "خلال حفل عيد الميلاد الماضي، سألنا الرئيس متى يمكننا اللعب على ملعب سانتياجو برنابيو، وأخبرنا أننا سنظهر للمرة الأولى على أرض الملعب التاريخي عندما نحقق أول لقب لنا".


يذكر أن الفريق النسائي لريال مدريد مشواره في موسم 2020 ـ 2021، ولم يحرز أي لقب حتى الآن على عكس الغريم التقليدي برشلونة الذي يعتبر من الأندية النسائية العريقة والكبرى في أوروبا والعالم.


وخلال الموسم الجاري، يحتل فريق السيدات في ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة متأخرًا بخمس نقاط عن برشلونة، غريمه الأزلي، وذلك بعد مرور 21 جولة.

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