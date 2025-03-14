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رياضة

كريستيانو رونالدو يفسد فرحة لاعبي النصر بعد ثلاثية الخلود بهذا التصرف "فيديو"

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

فاز فريق النصر علي نظيره الخلود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الأول بارك”، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024 /2025.

وأفسد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، فرحة لاعبي الفريق، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وهو يعبر عن غضبه تجاه مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، لاستبداله بالدقيقة 60 من اللقاء.

 

وسجل ثلاثية فريق النصر كل من: رونالد  و ساديو ماني وجون دوران في الدقائق 4 و26 و41. 

 

بينما جاء هدف فريق الخلود عن طريق علي لاجامي لاعب النصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72. 

 

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخلود في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل النصر ضد الخلود

 

ترتيب النصر والخلود في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة، في حين يحتل الخلود المركز العاشر بـ31 نقطة.

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