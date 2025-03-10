الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، موعد مباراة النصر السعودي واستقلال طهران والتشكيل المتوقع

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

يستعد نادي النصر السعودي لخوض مباراة قوية أمام فريق استقلال طهران الإيراني في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخية موسم 2024-25.

وحسم التعادل السلبي مباراة النصر ضد استقلال ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من مباريات أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، على ملعب آزادي في دولة إيران.


موعد مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

ومن المقرر أن تقام  مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25، اليوم الإثنين، الموافق 10 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «الأول بارك» معقل العالمي، بمدينة الرياض السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في أبطال آسيا


يمكن لعشاق العالمي مشاهدة مباراة النصر والاستقلال بث مباشر في أبطال آسيا 2024 من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبخاصة قناة beIN Sports AFC 1 HD.


بالإضافة إلى شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، وقناة Alkass Ten HD، وقناة SSC1 HD، وأخيرًا شبكة قناة الرابعة العراقية.

تشكيل النصر السعودي ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة


حراسة المرمى: بينتو.
خط الدفاع: نوفل بوشال- محمد سيماكان- إيميريك لابورت- سالم النجعي.
خط الوسط: عبد الله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مارسيلو بروزوفيتش.
خط الهجوم: أنجيلو- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا أبطال آسيا للنخبة استقلال طهران الإيراني استقلال طهران السنغالي ساديو ماني دوري أبطال آسيا للنخية كريستيانو رونالدو مباراة النصر السعودي

مواد متعلقة

مصر بالأحمر وجنوب إفريقيا بالأصفر في إياب تصفيات المحليين

استمرار التعادل السلبي بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بعد مرور 60 دقيقة

مانشستر سيتي يفشل في اختراق دفاع نوتنجهام فورست بالشوط الأول

30 دقيقة هادئة بين مانشستر سيتى ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بعد مرور 15 دقيقة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

اتحاد الكرة: حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

ads

الأكثر قراءة

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

هل وقع صدام بين كولر والشناوي قبل القمة 130؟

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

تداول 48 ألف طن بضائع و1025 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

5 مستهدفات رئيسة لموازنة العام المالي 2025-2026

منوعات

المزيد

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية