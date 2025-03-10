دوري أبطال آسيا، موعد مباراة النصر السعودي واستقلال طهران والتشكيل المتوقع

يستعد نادي النصر السعودي لخوض مباراة قوية أمام فريق استقلال طهران الإيراني في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخية موسم 2024-25.

وحسم التعادل السلبي مباراة النصر ضد استقلال ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من مباريات أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، على ملعب آزادي في دولة إيران.



موعد مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25، اليوم الإثنين، الموافق 10 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «الأول بارك» معقل العالمي، بمدينة الرياض السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في أبطال آسيا



يمكن لعشاق العالمي مشاهدة مباراة النصر والاستقلال بث مباشر في أبطال آسيا 2024 من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبخاصة قناة beIN Sports AFC 1 HD.



بالإضافة إلى شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، وقناة Alkass Ten HD، وقناة SSC1 HD، وأخيرًا شبكة قناة الرابعة العراقية.

تشكيل النصر السعودي ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة



حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نوفل بوشال- محمد سيماكان- إيميريك لابورت- سالم النجعي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أنجيلو- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

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