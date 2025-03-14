الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتقدم علي الخلود بثلاثية في الشوط الأول

النصر السعودي
النصر السعودي

تقدم فريق النصر علي نظيره الخلود، بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول من المباراة على ملعب “الأول بارك”، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024 /2025.

وسجل ثلاثية فريق النصر كل من: رونالد وساديو ماني وجون دوران في الدقائق 4 و26 و41. 

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخلود في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل النصر ضد الخلود

 

ويسعى النصر لتعزيز موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة، متساويًا مع الأهلي، ومتأخرًا بثلاث نقاط فقط عن القادسية صاحب المركز الثالث.

ورغم ابتعاده عن الهلال الوصيف بفارق 6 نقاط وعن الاتحاد المتصدر بـ13 نقطة، إلا أن الفريق لا يزال يطمح للمنافسة، خاصة مع تحسن نتائجه الأخيرة وسعيه لحصد النقاط أمام الخلود في الجولة القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي قناة “SSC1 HD”.

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