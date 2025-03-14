مسلسل جودر 2 الحلقة 14، جودر يلجأ للسلطان لمواجهة الشمعيين

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 14 حول شهرزاد ، التي تعيش مرحلة “الوحم” في الحمل، وكانت تتمنى أن تأكل “فسيخ” وبالرغم من رفض شهريار مشاركتها في تناول الطعام ألحت شهرزاد عليه فتناول قطعة وأعجبته وشاركها الوجبة مع استكمال قصة جودر.

وفيما يخص قصة جودر المصري، تجمعت أسرة جودر حول وجبة طعام من إعداد شروق وفجأة دق الباب فوجد جودر أمامه جوهرة برفقة داهش، وأخبرته ما حدث ولجأت له واستقبلتها أسرة جودر بحميمية.

وخلال الحلقة يضحي الشمعيين بشقيق لهم في سبيل تقديم كهين يقوم بدوره الفنان علاء مرسي تفاصيل عن كيفية تشغيل كنوز الشمردل، أما جودر فيلجأ للسلطان لمساعدته في مواجهة الشمعيين وأخبره السلطان أنه سيضع كتاب الكنوز في خزينة سرية تحت الأرض.

أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 13

دارت أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 13 حول قمر الزمان الذي استدعى شهريار ليكون هو وكيل دنيا زاد حينما يأتي شاه زمان لطلب يدها.

أما جودر فيكتشف أن سالم شقيقه السارق بالفعل وسلمته الشرطة جراب الطعام وواجه سالم، وأخبره الأخير بكل مشاعره الحقيقية تجاهه ولكن جودر احتواه وعبر عن حبه له فشعر الاثنان بالصفاء تجاه بعضهما وقررا الاتحاد، وسعدت والدتهما وشقيقهما بالفرحة لهذا الأمر.

وتعلم شواهي من عبد الأحد أن الكنوز مع جودر، وذلك بعد ابتزاز عبد الأحد بسلامة ابنته، وبعدما حصلت على المعلومة كشفت لعبد الأحد أن ابنته هي السبب في كشف كل المعلومات فشعر بالصدمة، كما جعلت جوهرة فريسة لعاكف ولكنها قتلته بخنجر كانت تنوي الانتحار به.

وبينما كان جودر وأشقاؤه ووالدته عائدين إلى المنزل ووجدوا شروق غارقة في النوم فساعدها جودر على العودة لوعيها وأخبرته أن هناك سيدة بدوية جاءت لتعرض عليها مستلزمات أطفال ثم جعلتها تشم رائحة عطر وغرقت في النوم.

اكتشف جودر سرقة الكنوز، فذهب إلى الشيخ عبد الله واكتشف أن هناك من حاول تفعيل الكنوز ولكن الأمر فشل بسبب غياب الكتاب، وتحاول شواهي الضغط على عبد الأحد ولكنه مات في الأخير فتشعر بالصدمة.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكي المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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