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ثقافة وفنون

الحلقة 14 من"عقبال عندكوا" تناقش مشاكل الأزواج وتدخلات الآباء والأمهات في الأزمات

مسلسل عقبال عندكو،
مسلسل عقبال عندكو، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي يقوم ببطولته حسن الرداد وإيمي سمير غانم، بعض الأحداث الجديدة حيث سلطت الضوء على المشكلات بين الأزواج وتدخلات الأباء والأمهات بالخير والشر في تلك الازمات 

 الحلقة ١٤ من مسلسل “عقبال عندكوا”

وبدأت الحلقة بخلاف بين حازم “حسن الرداد” وزوجته مي “إيمي سمير غانم”، في حضور أسرتيهما، حيث حاولت والدة حازم حل الأزمة وأن يصالح ابنها زوجته، في الوقت الذي حرضت والدة مي ابنتها على عدم الصلح وضرورة الثبات على موقفها بالرغم من أن الأزمة التي بينهما لا تستدعي كل ذلك.

موعد عرض مسلسل “عقبال عندكم” ونجومه

يُعرض مسلسل "عقبال عندكوا" يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة CBC، مع إعادة الحلقة في الواحدة والنصف صباحًا والحادية عشرة صباحًا من اليوم التالي.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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موعد عرض مسلسل “عقبال عندكم” ونجومه الحلقة ١٤ من مسلسل “عقبال عندكوا” قصة مسلسل “عقبال عندكم”

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