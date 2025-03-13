الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 13، أزمة بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم بسبب العائلة

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا

شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل “عقبال عندكوا” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عددا من الأحداث الجديدة، حيث بدأت قصة جديدة من القصص التي يقدمها الثنائي عن المشكلات الزوجية والإجتماعية.

وبدأت القصة بخلاف بين حازم “حسن الرداد” ومي “إيمي سمير غانم”، إلا أنه انتهى سريعًا، ويكشف حازم لزوجته مي أن والده مازال علي قيد الحياة ويرقد بأحد المستشفيات ولابد أن يقوم بزيارته، وتذهب معه بالفعل إلى المستشفى، لتحدث المفاجأة.

يقرر حازم أن ينقل والده ووالده وشقيقه للعيش معه في شقة الزوجية، في الوقت الذي تأتي والدة زوجته “مي” وشقيقتها للإقامة معهما لعدة أيام، وهذا ما تسبب في أزمة بين حازم ومي وبين أسرتيهما.

موعد عرض مسلسل “عقبال عندكم” ونجومه

يُعرض مسلسل "عقبال عندكوا" يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة CBC، مع إعادة الحلقة في الواحدة والنصف صباحًا والحادية عشرة صباحًا من اليوم التالي.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل عقبال عندكوا قصة مسلسل عقبال عندكوا مسلسل عقبال عندكوا

مواد متعلقة

مسلسل "عقبال عندكوا" الحلقة 12، حسن الرداد يصاب بالجنون

مسلسلات رمضان 2025، حسن الرداد يكشف تحديات تصوير "عقبال عندكوا"

الأكثر قراءة

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له وإلقاء جثمانه في طريق عام بمطروح

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها

مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية لمصابي حادث حريق فرن المنصورة

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار القنطرة شرق لـ 10 وفيات

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

4 حاجات ماينفعش يستغنى عنها محمود حميدة في ولاد الشمس (إنفو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب

معجزات الرسول.. دعوها فإنها مأمورة

حكم الصيام لمن جاءها الحيض في سن صغيرة وأمها تمنعها من الصيام.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية