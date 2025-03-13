مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 13، أزمة بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم بسبب العائلة

شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل “عقبال عندكوا” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عددا من الأحداث الجديدة، حيث بدأت قصة جديدة من القصص التي يقدمها الثنائي عن المشكلات الزوجية والإجتماعية.

وبدأت القصة بخلاف بين حازم “حسن الرداد” ومي “إيمي سمير غانم”، إلا أنه انتهى سريعًا، ويكشف حازم لزوجته مي أن والده مازال علي قيد الحياة ويرقد بأحد المستشفيات ولابد أن يقوم بزيارته، وتذهب معه بالفعل إلى المستشفى، لتحدث المفاجأة.

يقرر حازم أن ينقل والده ووالده وشقيقه للعيش معه في شقة الزوجية، في الوقت الذي تأتي والدة زوجته “مي” وشقيقتها للإقامة معهما لعدة أيام، وهذا ما تسبب في أزمة بين حازم ومي وبين أسرتيهما.

موعد عرض مسلسل “عقبال عندكم” ونجومه

يُعرض مسلسل "عقبال عندكوا" يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة CBC، مع إعادة الحلقة في الواحدة والنصف صباحًا والحادية عشرة صباحًا من اليوم التالي.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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