تعزز صحة العين وتدعم العظام، الفوائد الصحية للفواكه المجففة

لطالما مثلت الفواكه المجففة ركيزة أساسية في النظام الغذائي للإنسان عبر العصور، إذ كانت بمثابة مصدر حيوي للفيتامينات والمعادن الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن الحضارات الفارسية والعربية قد استمتعت بفوائد المشمش المجفف منذ أكثر من ألف عام، بينما لجأ سكان أمريكا الشمالية إلى الكرز المجفف والتوت البري ضمن وجبة "البميكان" لتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال الرحلات الشاقة في القرن التاسع عشر، وفقًا لموقع “WebMd” الطبي.

شهدت طرق تجفيف الفواكه تحولات جذرية عبر الزمن، فمن التجفيف التقليدي تحت أشعة الشمس، الذي كان يعتمد على تقليب الفاكهة بشكل دوري لضمان تبخر الرطوبة بالتساوي، إلى استخدام الأفران والمجففات الكهربائية الحديثة التي توفر سرعة وكفاءة عاليتين.

القيمة الغذائية للفواكه المجففة

تتميز الفواكه المجففة بتركيز عالٍ للعناصر الغذائية، حيث يحتوي كوب واحد من الفواكه المجففة المشكلة على حوالي 480 سعرة حرارية، و4 جرامات من البروتين، وجرام واحد من الدهون، و126 جرامًا من الكربوهيدرات، و8 جرامات من الألياف، و106 جرامات من السكر. كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات A وC والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

الفوائد الصحية للفواكه المجففة

أثبتت الدراسات أن الفواكه المجففة تقدم العديد من الفوائد الصحية المحتملة، ومنها:

تعزيز صحة العين: بفضل احتواء فيتاميني A وC على خصائص مضادة للأكسدة، والتي قد تساعد في الوقاية من إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

الوقاية من هشاشة العظام: حيث يعتبر الكالسيوم الموجود في بعض الفواكه المجففة، مثل الكيوي، ضروريًا للحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

دعم صحة الحمل: إذ يعتبر الحديد الموجود في المشمش المجفف ضروريًا لصحة الحمل، حيث يزيد احتياج الجسم للحديد خلال هذه الفترة الحساسة.

المخاطر الصحية للفواكه المجففة

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للفواكه المجففة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية، ومنها:

زيادة الوزن: نظرًا لتركيز السكر والسعرات الحرارية في الفواكه المجففة، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

مخاطر مرض السكري: يجب على مرضى السكري تناول الفواكه المجففة بحذر شديد، حيث يجب احتسابها ضمن خطة الوجبات اليومية وتناولها بكميات صغيرة فقط.

مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الفواكه المجففة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف والسكر.

بشكل عام، يمكن اعتبار الفواكه المجففة جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن يجب تناولها باعتدال. وينصح بتناول كميات صغيرة من الفواكه المجففة كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، أو إضافتها إلى وجبات الإفطار أو السلطات لزيادة قيمتها الغذائية. كما ينصح باختيار الفواكه المجففة الطبيعية التي لا تحتوي على سكريات مضافة أو مواد حافظة.

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