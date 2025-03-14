كوم الدكة بالإسكندرية تحتضن أكبر مائدة إفطار جماعي (صور)

نظم أهالي منطقة كوم الدكة وسط محافظة الإسكندرية، مسقط رأس الشيخ سيد درويش، أكبر مائدة إفطار جماعي بالمحافظة وذلك، بحضور ومشاركة جماهير نادي الاتحاد السكندري ومختلف فئات المجتمع، في أجواء تعكس روح الوحدة والتكافل بين أبناء الحي.

وشهد الإفطار أجواء احتفالية مميزة، بمشاركة أبناء منطقة كوم الدكة وأغلبهم من أهل النوبة الذين جاؤوا للمحافظة، ونظموا تلك المائدة للعام الثاني على التوالي.

وجاءت هذه المبادرة لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأهالي، حيث اجتمعوا على مائدة واحدة مليئة بالمحبة والمودة.

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