الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

تحرير 41 ألف مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير 41 ألفا و752 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30 ألفا و499 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و836 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص، 19 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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