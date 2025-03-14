أول رد من الصومال على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها

علقت وزارة الخارجية الصومالية على تقارير قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسئولين في 3 دول بشرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.

تعليق الصومال على تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسئولين في السودان والصومال وإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لتهجير الفلسطينيين الذين شُرّدوا من قطاع غزة، بموجب الخطة المقترحة لما بعد الحرب التي وضعها ترامب.

مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وأضافت الوكالة أن مسئولين في السودان أكدوا رفضهم لهذه المقترحات.

من جهته، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم: "نرفض أي خطة تتضمن استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين سكان آخرين".



وأضاف أحمد معلم فقي: "نرفض أي مقترح من أي طرف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية".

من جهته، ذكر وزير خارجية أرض الصومال أن المنطقة لم تتلق أي مقترح بشأن إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

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