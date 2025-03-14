مسلسلات رمضان 2025، استقالة كريم فهمي من شركة والده بالحلقة 14 من وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025، في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب يستمر الجدل بين جوجو وليل، حيث توجه الأولى اتهامات لشقيقة الأخيرة بأنها كانت على علاقة بابنها فارس أثناء إقامته في ألمانيا.

لكن فارس أنكر تمامًا وجود أي علاقة بينهما، وحاول تهدئة الموقف وطلب من الجميع العودة إلى منازلهم، بينما عادت ليل إلى منزلها لتجد ابنتها في حالة سيئة بسبب ما فعلته جوجو بها.

حاولت ليل طمأنتها وتهدئتها، من ناحية أخرى، اتخذت رقية العسكري خطوات لإقناع يوسف بأن ليل تمثل خطرًا حتى على ابنتيه، مما دفعه إلى تعيين حارس شخصي لحماية ابنته في المدرسة وأماكن تواجدها.

وذهبت ليل إلى والدتها وطلبت من فرح ألا تذهب إلى الشركة، لكن فرح أصرت على الذهاب، وتلقت ليل مكالمة من إجلال، التي هددتها بضرورة ابتعاد فرح عن فارس.

وبعد ذلك عادت ليل إلى شقتها لتجد إجلال بانتظارها، وهددتها مجددًا بأن أي تقارب من شقيقتها لفارس سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مما جعل ليل تنهار تمامًا.

توسلت ليل إلى فرح كي لا تعمل في الشركة مجددًا، لكن فرح كانت بالفعل هناك وكانت مع فارس في مكتبه، وبعدما استمعت إلى انهيار شقيقتها قررت الرحيل.

وفي الوقت ذاته، نشب خلاف حاد بين شهد وشقيقتها نعمة، أملا أن تتحرك ليل لتشهد الشجار لكنها لم تتمكن بسبب مكالمة تلقتها من مديرها، الذي طلب منها تنفيذ عمل جديد.

أثناء ذلك، حضر فارس لمكتب يوسف، وقدم إليه استقالته في حضور رقية العسكري وذلك بعدما أصر يوسف على إقالة فرح وتعامل مع فارس بأسلوب لم يلق إعجابه.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13

دارت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب حول رقية العسكري التي تواجه فارس وتعبر عن حزنها بسبب تعيين شقيقة ليل كمديرة مكتبه في شركته، حيث ترى أن هذا القرار غير مناسب.

إلا أن فارس لا يبدي لها أي اهتمام ولا يجيب بطريقة واضحة، كما تخبره أن ليل تتحدث بسوء عنها وعن يوسف وتخوض في أعراضها، فذهب فارس وسأل ليل فتشعر بغضب كبير ولكنه يشرح وجهة نظره أنه كان فقط يريد التأكد من أن كلام رقية غير حقيقي على الإطلاق.

في اليوم التالي، ينفذ فارس قراره بالفعل، فيقيل مديرة مكتبه السابقة، التي كانت تعمل كجاسوسة لصالح رقية، ويعين فرح بدلًا منها، في هذه الأثناء، يقوم يوسف بإرسال رسالة إلى شقيقه فارس عبر حازم للاعتراض على هذا التعيين، إلا أن فارس يرى أن اعتراضه ليس له حق فيه.

لاحقًا، يأتي يوسف بنفسه لمواجهة فرح، متسائلًا عن سبب إقدامها للعمل كمديرة في مكتب فارس، لكنها تتعجب من طريقته العنيفة التي ظهرت مؤخرا، أما فارس، فيحاول إنهاء الموقف بشكل هادئ، رتعتذر فرخ لفارس عن أي مشاكل قد تسببت له فيها.

على الجانب الآخر، تحصل ليل على وظيفة جديدة، وفي عملها الجديد، تلتقي ليل بـ إيمان السيد وبدرية طلبة، اللتين تلعبان دور شقيقتين كبيرتين، بينما تتحكم شقيقتهما الصغرى في جميع ممتلكات العائلة وفقًا لوصية والدهم، إلا أن ليل لا تتحمل الأجواء الغريبة في هذا المكان، فتقرر ترك الوظيفة في منتصف اليوم، معتبرة أن الشقيقتين مجنونتان، ثم تتحدث مع مديرها طالبة منه إيجاد فرصة أخرى لها.

ويذهب يوسف للاعتذار لليل عما فعلته رقية، لكنها لا تمنحه أي اهتمام، وعندما تكتشف أن فرح قد أصبحت مديرة مكتب فارس، تذهب إلى منزلها وتعترض بشدة، لكن فرح توضح لها أن هذا ليس من شأنها، وأنه ليس من حقها التدخل في قراراتها أو عملها.

في وقت لاحق، تقيم رقية العسكري عزومة في منزلها بحضور يوسف، وتدعو حازم وخطيبته، وأثناء العشاء، كانت ليل تقف بعيدًا وهي حزينة، فتأتي إجلال وتوبخها، متهمة إياها بالتنصت على الآخرين وهم يستمتعون بوقتهم.

يشتد الخلاف بينهما، فتذهب شهد لإبلاغ رقية العسكري عن الشجار، مما يدفع الأخيرة إلى استغلال الموقف وإعلان أن هناك مشكلة، يخرج الجميع لمتابعة الموقف، ويتدخل فارس للدفاع عن ليل، لكن فجأة تقول إجلال تصريح صادم، حيث تتهم فرح بأنها كانت على علاقة بـ فارس وهم في ألمانيا، مما يزيد من حدة التوتر داخل العزومة، ويفتح الباب أمام مزيد من الصراعات بين الشخصيات.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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