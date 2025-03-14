ننشر برنامج منتخب مصر الوطني حتى موعد السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن قائمة الفريق لمعسكر مارس سيتم الإعلان عنها مساء غدا السبت، عقب انتهاء مباريات بطولة كأس مصر.

برنامج منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب

• 15 مارس إعلان القائمة

• 16 مارس التجمع بعد الإفطار

• 16و 17 مارس تدريب بعد الإفطار على ملعب ستاد القاهرة

• 18 مارس تدريب قبل الإفطار

• 18 مارس السفر إلى المغرب بعد الإفطار

منتخب مصر الوطني، فيتو

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

25 لاعبا في منتخب مصر بمعسكر مارس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ملامح القائمة النهائية للفراعنة التي سيعلنها الجهاز الفني بمعسكر مارس ستضم 24 لاعبا، مع إمكانية زيادتها إلى 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد الشناوي أو (محمد السيد سيحا) حارس مرمى حرس الحدود

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد أبو الفتوح - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه - إمام عاشور - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - زيزو - محمد شحاتة - رمضان صبحي

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل

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