الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ننشر برنامج منتخب مصر الوطني حتى موعد السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن قائمة الفريق لمعسكر مارس سيتم الإعلان عنها مساء غدا السبت، عقب انتهاء مباريات بطولة كأس مصر.

برنامج منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب

• 15 مارس إعلان القائمة 
• 16 مارس التجمع بعد الإفطار 
• 16و 17 مارس تدريب بعد الإفطار على ملعب ستاد القاهرة 
• 18 مارس تدريب قبل الإفطار
• 18 مارس السفر إلى المغرب بعد الإفطار

منتخب مصر الوطني، فيتو
منتخب مصر الوطني، فيتو

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

25 لاعبا في منتخب مصر بمعسكر مارس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ملامح القائمة النهائية للفراعنة التي سيعلنها الجهاز الفني  بمعسكر مارس ستضم 24 لاعبا، مع إمكانية زيادتها إلى 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد الشناوي أو (محمد السيد سيحا) حارس مرمى حرس الحدود

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد أبو الفتوح - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه - إمام عاشور - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - زيزو - محمد شحاتة - رمضان صبحي

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بطولة كأس مصر برنامج منتخب مصر موعد مباراة مصر وإثيوبيا

مواد متعلقة

إعلان قائمة منتخب مصر غدا السبت عقب انتهاء مباريات كأس مصر

بعد أزمة مباراة القمة، غياب لاعبي الأهلي عن مران منتخب مصر للشباب

حسام حسن يحسم موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

ياسر ريان: حسام حسن من مدرسة الجوهري التدريبية والتأهل للمونديال محسوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم فى الصاغة

شاب يسأل: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟.. علي جمعة: "بيتكلموا ويتساهروا كمان"

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع، وهل ملك الموت يستأذن قبل قبض الروح؟ علي جمعة يجيب

ممدوح عباس يزور إبراهيم شيكا ويمنحه عضوية نادي الزمالك

الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

حساب ليفربول يستعرض جلسة تصوير لـ محمد صلاح قبل موقعة نيوكاسل

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع إثيوبيا.. ليفربول مع نيوكاسل بنهائي الكأس.. أتلتيكو مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما قيمة صدقة الفطر وعلى من تجب؟ وما نصاب زكاة المال؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

الموت وأحكام صلاة الجنازة وزيارة المقابر وتواصل الموتى؟ عل جمعة يجيب عن تساؤلات الشباب

عمرو خالد يوضح روشتة من سنة رسول الله لمواجهة الإحباط واليأس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية